موراتا: الرحيل من ريال مدريد منحني فرصة الانضمام لمنتخب إسبانيا باستمرار

(إفي): أعرب ألفارو موراتا عن امتنانه لنادي يوفنتوس معتبرا أنه بفضله أصبح ينضم للمنتخب الإسباني بشكل دائم، حيث أشار إلى انه اذا لم يكن اتخذ قراره بالرحيل عن ناديه السابق ريال مدريد نحو البيانكونيري لما حدث هذا الأمر.

وقال موراتا في مؤتمر صحفي: "لقد كان عاما جيدا، التغير كان صعبا بالنسبة لي، لقد كان فريقا جديدا ولكن الأمور سارت بعد ذلك جيدا، لا تزال أمام فرصة لتحسين مستواي، كل هذا بفضل فريقي، لو لم أتخذ قراري بالرحيل لما حدث أي من هذا".

وتابع المهاجم الشاب "لقد كان عاما عظيما بالنسبة لي، أدين كثيرا للنادي الذي راهن بصورة قوية عليّ دون وجود أسباب كثيرة ليفعل هذا".

وأكمل موراتا "أنا سعيد مع يوفنتوس، وأرغب في اظهار أنه لا يزال أمامي المزيد لتقديمه له واحترامه بنفس الصورة التي احترموني بها، أنا في أفضل حال وأرغب في الاستمرار واللعب مع المنتخب، هذا شيء أحبه".

وأشار المهاجم إلى أن اللعب للمنتخب يعد "من أفضل الأشياء" التي حدثت له في حياته، موضحا أن مباراة بيلاروسيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا "تعد فرصة جديدة" للدفاع عن قميص بلاده.