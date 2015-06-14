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بالصور.. «مستقبل وطن» ينهي التصفيات النهائية لمسابقة صوت وطن‎ بالسويس

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بالصور.. «مستقبل وطن» ينهي التصفيات النهائية لمسابقة صوت وطن‎ بالسويس بالصور.. «مستقبل وطن» ينهي التصفيات النهائية لمسابقة صوت وطن‎ بالسويس

أعلن حزب مستقبل وطن أمانة السويس، عن انتهاء التصفيات النهائية لمسابقة صوت وطن، لاكتشاف المواهب في مجال العزف والغناء والتمثيل، والشعر بمقر الحزب، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم، الشاعر أحمد عايد، والمخرج كامل عبد العزيز، والفنان محمد ذكي .

وبدأت المسابقة بالتصفيات النهائية  في مجال الشعر، ثم التمثيل، وانتهت التصفيات في مجال الغناء، وذلك لخروج متسابق واحد في كل مجال، ليتم  تصعيدهم في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

 وصرح محمود سعيد، أمين العمل الجماهيري بالحزب، بأنه سيتم تنظيم حفل توزيع جوائز الفائزين بالمسابقة، وشهادات تقدير على المُشاركين في التصفيات النهائية بالمسابقة.

 وأشار أمين العمل الجماهيري بالحزب، فى بيان إعلامي، أن المسابقة تقدم فيها 80 متسابق في الأربع مجالات، وتم تصعيد 30 مسابق منهم في التصفيات النهائية بالمحافظة، والتي خرج فيها متسابق واحد من كل المجال.

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