وصول عادل لبيب وأبوهشيمة "الشيخ فضل" بالمنيا لافتتاح أعمال "إعادة الإعمار"(تحديث)

وصل وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، منذ قليل، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إلى قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار بالمنيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وكان اهالي قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار استقبلوا اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه و رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة واللواء صااح زياده محافظ المنيا واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان بالزغاريد وتريديد هتافات تحيا مصر وذلك خلال افتتاح أعمال الاعمار التي تمت بالقرية الشيخ
ومن المقرر افتتاح أعمال إعادة الإعمار التى تمت بالقرية واستمرت لمدة شهرين، وسيتم تسليم رؤس ماشية وزواج فتيات بالإضافة لافتتاح 50 منزلا تم بها عمليات الإعمار بالهدم وإعادة البناء وتوزيع أثاث منزلى .
>وكان اهالي قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار استقبلوا اللواء عادل لبيب وزير التنميه المحليه و رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة واللواء صااح زياده محافظ المنيا واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان بالزغاريد وتريديد هتافات تحيا مصر وذلك خلال افتتاح أعمال الاعمار التي تمت بالقرية الشيخ