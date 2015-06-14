مصر ضد تنزانيا – 9 انتصارات و45 هدفا للفراعنة في 10 مباريات

9 انتصارات وتعادل. حصيلة المباريات الـ10 التي جمعت منتخبي مصر وتنزانيا في تاريخ مواجهات البلدين.

الفراعنية يستضيفون تنزانيا في افتتاح مشوار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية الجابون 2017 يوم الأحد على ملعب برج العرب، في المجموعة التي تضم معهما أيضا منتخبي نيجيريا وتشاد.

المباراة تحمل الرقم 11 في تاريخ المباريات التي جمعت بين الفريقين، وسط تفوق كاسح للمنتخب المصري.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مباريات مصر وتنزانيا السابقة.

يوليو 1973 – مصر 10 تنزانيا 1

أول مباراة جمعت الفريقين أقيمت ضمن بطولة ودية استضافتها تونس في يوليو 1973.

المباراة انتهت بفوز ساحق للفراعنة بعشرة أهداف لهدف واحد، وسجلعلي خليل بمفرده ستة أهداف فيما أضاف عبد الحليم الحملاوي هدفين وسجل طاهر الشيخ وجمال عبد العظيم هدفاً لكل منهما.

الدورة جمعت منتخبات مصر وتنزانيا وتونس التي تعادلت معها مصر وقتها بهدف لكل منهما.

النتيجة تعتبر هي الهزيمة الأكبر في تاريخ مباريات منتخب تنزانيا إلى جانب خسارته من كينيا بتسعة أهداف دون رد في عام 1956.

يوليو 1975 – تنزانيا 1 مصر 1

في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية إثيوبيا 1976 التقى الفريقان ضمن الدور الثاني للتصفيات.

مباراة الذهاب أقيمت في عاصمة تنزانيا دار السلام وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وسجل هدف مصر يومها مسعد نور. ويعد هذا هو التعادل الوحيد في تاريخ مباريات الفريقين.

أغسطس 1975 – مصر 5 تنزانيا 2

مباراة الإياب في تصفيات أمم 1976 أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز المنتخب المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين لتتأهل مصر للنهائيات.

خماسية الفراعنة سجلها كل من مسعد نور وأسامة خليل بواقع هدفين لكل منهما فيما سجل فاروق جعفرهدفاً من ركلة جزاء.

مارس 1980 – مصر 2 تنزانيا 1

مشاركة تنزانيا الوحيدة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية جاءت في نيجيريا عام 1980.

وقتها وقع المنتخبان ضمن المجموعة الأولى ليلتقيا في لاجوس في مباراة انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

ثنائية المنتخب المصري سجلها مسعد نور وحسن شحاتة فيما سجل تووين وزيري هدف تنزانيا الوحيد قبل النهاية بأربع دقائق.

إبريل 1987 – تنزانيا 2 مصر 4

المنتخبان التقيا في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية نيروبي 1987.

مباراة الذهاب أقيمت في دار السلام وانتهت بفوز مصر بأربعة أهداف لهدفين. جمال عبد الحميد سجل الهدف الأول قبل أن يضيف عماد سليمان هدفين أحدهما من ركلة جزاء وأضاف أحمد الكاس الهدف الرابع.

إبريل 1987 – مصر 6 تنزانيا 0

بعد الفوز ذهاباً كررت مصر الفوز في لقاء الإياب وبسداسية كاملة دون مقابل.

جمال عبد الحميد سجل هدفين وأضاف عماد سليمان مثلهما (أحدهما من ركلة جزاء)، وأكمل مجدي عبد الغني وأيمن يونس نصف دستة الأهداف.

المنتخب المصري تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأفريقية في نيروبي 1987 والتي حصد ميداليتها الذهبية.

أكتوبر 1994 – مصر 5 تنزانيا 1

في تصفيات كأس الأمم الأفريقية جنوب إفريقيا 1996 وقع المنتخبان ضمن مجموعة واحدة برفقة منتخبات الجزائر وأوغندا والسودان وإثيوبيا.

المنتخبان التقيا بالقاهرة في الجولة الثانية وحسمت مصر المباراة يومخا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل للفراعنة أحمد الكاس (هدفين) وحسام حسن ووليد صلاح الدين وإسلام فتحي.

إبريل 1995 – تنزانيا 1 مصر 2

في إطار نفس التصفيات التقى الفريقان في دار السلام ليكرر المنتخب المصري فوزه بهدفين مقابل هدف واحد. وسجل المدافع محمود أبو الدهب هدفي مصر في تلك المباراة.

مصر احتلت قمة المجموعة لتبلغ النهائيات في جنوب إفريقيا بصحبة الجزائر، بينما جاءت تنزانيا رابعة للمجموعة لتفشل في التأهل.

نوفمبر 2009 – مصر 5 تنزانيا 1

في مباراة ودية خاضها المنتخب المصري استعداداً لمباراته أمام الجزائر في تصفيات مونديال 2010، فاز الفراعنة بالقاهرة بخمسة أهداف لهدف.

وسجل عماد متعب هدفين فيما أضاف عمرو زكي ومحمد بركات وأحمد رؤوف بقية خماسية الفراعنة.

يناير 2011 – مصر 5 تنزانيا 1

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في دورة حوض النيل الودية التي نظمتها مصر في يناير 2011.

المباراة انتهت بفوز مصر 5-1 وهي ثالث مباراة بين الفريقين تنتهي بهذه النتيجة.

وسجل أهداف مصر في هذه المباراة السيد حمدي (هدفين) ومحمد أبو تريكة وأحمد علي، فيما سجل قائد تنزانيا الحالي نادر هاروب هدفاً في مرمى فريقه.

في المجمل لعبت مصر وتنزانيا 10 مباريات، حقق الفراعنة الفوز في 9 منها مقابل تعادل وحيد ولم يسبق لتنزانيا الفوز في أي مباراة. وسجلت مصر في هذه المباريات العشر 45 هدفاً مقابل 11 لتنزانيا.