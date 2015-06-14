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جمعة يوضح حقيقة عرض أندرلخت لضم تريزيجيه

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جمعة يوضح حقيقة عرض أندرلخت لضم تريزيجيه جمعة يوضح حقيقة عرض أندرلخت لضم تريزيجيه

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن ما تردد عن رفع نادي أندرلخت البلجيكي لقيمة عرضه المالي لضم محمود حسن تريزيجيه عاري من الصحة.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية لقناة (النهار):"كل ما تردد حول أن أندرلخت رفع عرضه إلى 3 مليون يورو لا أساس له من الصحة".

ورد مدير الكرة بالأهلي أن هذا الرقم صادر من تصريح على لسان اللاعب نفسه: "كلامه غير صحيح".

وأتم وائل جمعة: "كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد تسريبات، ولا صحة لكل هذه الأرقام".

وكان تريزيجيه قد أكد للصحفيين أن نادي أندرلخت قد قرر رفع قيمة العرض المقدم للأهلي من أجل ضمه إلى 3.5 مليون يورو.

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