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بالصور..«شاومينج» يتحدى التعليم وينشر امتحاني الفيزياء والفلسفة.. والطلاب يتفاعلون من داخل اللجان

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بالصور..«شاومينج» يتحدى التعليم وينشر امتحاني الفيزياء والفلسفة.. والطلاب يتفاعلون من داخل اللجان بالصور..«شاومينج» يتحدى التعليم وينشر امتحاني الفيزياء والفلسفة.. والطلاب يتفاعلون من داخل اللجان

ارشيفية

تستمر صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في تسريب  صور أسئلة الامتحانات، ونشرت الصفحة صور لامتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق بعد دقائق من دخول الطلاب إلى اللجان في التاسعة صباح اليوم الأحد، فيما تلقى الصفحة تفاعل من الطلاب من دخل اللجان، فيما نشر بعض الطلاب صور لحل الامتحان وطالب البعض الآخر بإجابات أسئلة معينة.

و بدأ طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، امتحاناتهم ضمن الأسبوع الثاني التي تستمر على مدار 3 أيام الأحد، الثلاثاء، الأربعاء، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة “العلمي”، اليوم، امتحانهم في مادة الفيزياء، بينما يخوض طلاب “الأدبي” امتحان الفلسفة والمنطق.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الثلاثاء المقبل، يليه امتحان الاقتصاد والإحصاء، الأربعاء.

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