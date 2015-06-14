«الزراعة» تكشف عن مخالفات بالجملة في سوق المبيدات

أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على ضرورة تشديد الرقابة على سوق المبيدات وأماكن الإتجار والبيع الخاصة بها بكافة محافظات الجمهورية من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لضبط أي مخالفات من شانها الإضرار بالزراعة والفلاح المصري.

وقالت وزارة الزراعة في بيان اليوم الأحد، أنه تم ضبط ثلاث محلات بمدينة سوهاج، وعيادة بيطرية لديهم كميات من المبيدات منتهية الصلاحية وبعضها غير مسجل ومخالف للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتنبيه على قسم الرقابة بالمديرية بضرورة المتابعة المستمرة للمحلات.

وتابع البيان أن تقرير لجنة المرور والمتابعة بمحافظة كفر الشيخ كشف عن وجود سبع محلات تتاجر في المبيدات غير المرخصة ومنتهية الصلاحية وبعضها محظور تداوله أو الاتجار فيه، وتم ضبط المخالفات وتحرير محضر بالواقعة، كما اسفرت جهود ا للجنة بمحافظة دمياط عن أحد المحلات بكفر سعد محافظة دمياط يتاجر في المبيدات المحظورة ، فضلاً عن محل آخر انتهى ترخيصه ولم يقم بالتجديد وتم تحرير محضر بالواقعتين والتحفظ على المضبوطات.

وأسفرت جهود اللجنة بمحافظة الشرقية عن ضبط 2720 لتر من المبيدات والمخصبات الغير مرخصة وبعضها منتهي الصلاحية، تم التحفظ عليها وتم تحرير محضر بالواقعة، وذلك بمنطقتي الصالحية القديمة والجديدة..

وتمكنت لجنة موسعة بمحافظة بني سويف تم تشكيلها من الادارة العامة لمكافحة الآفات ومنطقة شمال الصيد لمكافحة الآفات بالتنسيق مع قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة ببني سويف ومباحث التموين من ضبط أحد الشركات بمركز ببا تتاجر في الاسمدة المدعمة، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات.

وفي محافظة أسيوط تمكنت لجنة موسعة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة بأسيوط من ضبط أحد المحلات بقرية الحوافة مركز منفلوط، يتاجر ف ي المبيدات الغير مرخصة من وزارة الزراعة، مما يعد مخالفة لقانون الزراعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة محل المخالفة .