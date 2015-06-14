للأمهات.. اعرفى أهم أسباب ألم البطن عند الأطفال

ألم البطن عند الأطفال أحد الأعراض المنتشرة نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، مثل إصابة الطفل بالتهاب المعدة أو إصابته ببعض الالتهابات الفيروسية الكبدية.

وحول ذلك تقول الدكتور نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن ألم البطن من الأعراض الشائعة التى تصيب الأطفال سواء الحادة أو المزمنة، وهى عبارة عن تكرار الألم لعدد ساعات طويلة عند الأطفال.

أهم أسباب آلام البطن عند الأطفال

أهم أعراض وعلامات ألم البطن عند الأطفال

>وتستكمل د.نهى قائلة: كثير من الأطفال يشتكون من وجود بعض الألم بالبطن نتيجة الأسباب والعوامل التالية:>1)التهاب المعدة الجرثومى أو الفيروسى.>2)التهاب العقد الليمفاوية فى المعدة.>3)التهاب الفيروسى الكبدى.>4)الإمساك.>5)الإسهال.>7)التهاب الزائدة فى حالة الأطفال الكبار.>8) الانسداد البولى.>9)تناول بعض الأدوية.>10)القلق والتوتر النفسى للطفل.>وتتابع د.نهى قائلة "يشتكى الطفل من وجود الألم بمنطقة المعدة يصاحبه إمساك أو إسهال أو قىء أو غثيان فى حالة الطفل الرضع بكاء مستمر".. لذلك تنصح د.نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظتها الأعراض السابق ذكرها عرض طفلها على الطبيب المختص لعمل الفحوصات مثل أشعة موجات صوتية على البطن، وتحليل بول أو براز وصورة دم كاملة، ووظائف كبد وكلى وفيروسات كبدية".