مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى سائق مصرعه، وأصيب 4 أشخاص آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سياة نقل وأخرى ميكروباص، بوادى النطرون على الطريق الصحراوى تجاه الإسكندرية.

تلقى اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 106 اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 9523 ب س ج ( ميكروباص ) قيادة / محمد عبد المقصود عطية " سائق ومقيم قرية دمشلى كوم حمادة والسيارة رقم 465 ط ف م " نقل " قيادة " خالد سلامة نعيم السيد " سائق ومقيم شبرا الخيمة قليوب قليوبية.

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالسيارة الثانية قادمة من إحدى فتحات الطريق فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة عدد ( 4 ) من مستقليها بكسور وجروح وسحجات وكدمات تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج وتحرر المحضر 3702/2015 جنح المركز.

>