مصرع صاحب محطة وقود اصطدمت به سيارة وفرت هاربة بالبحيرة

لقى صاحب محطة وقود مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة نقل أثناء هروب صاحبها بعد كسره إحدى اللوحات الإعلانية الموجودة بالمحطة فى البحيرة.

تلقى اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات من مستشفى الدلنجات العام بوصول "جمال حافظ أحمد محمود" صاحب محطة تموين سيارات مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر متفتت بالحوض من الأمام وتمزق بأربطة الحوض من الناحية اليسرى وجرح بكيس الخصية وتوفى.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وهيثم م. سائق سيارة نقل البحيرة داخل محطة وقود ملك المتوفى بسبب اصطدام المذكور بإحدى اللوحات الإعلانية الموجودة بالمحطة وحال فراره بالسيارة خشية التعدى عليه اصطدم بالمجنى عليه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

بسؤال شقيق المتوفى جميل عامل قرر بمضمون ما تقدم تم ضبط المتهم والسيارة المتسببة فى الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر 18092/2015 جنح المركز.