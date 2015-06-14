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سائق يهشم رأس مسن بالشوم بعد مشادة كلامية بسبب استعجاله نزول راكب فى عين شمس

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سائق يهشم رأس مسن بالشوم بعد مشادة كلامية بسبب استعجاله نزول راكب فى عين شمس سائق يهشم رأس مسن بالشوم بعد مشادة كلامية بسبب استعجاله نزول راكب فى عين شمس
أنهى سائق ميكروباص حياة مسن بمنطقة عين شمس، بعدما حطم رأسه بالشوم بمساعدة أصدقائه، بسبب مشادة كلامية، بعدما عنف المسن سائق الميكروباص استعجاله نزول راكب من السيارة، تم القبض على المتهم، وحرر له محضر وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء جلوس المجنى عليه "أحمد م" 50 سنة عامل على مقهى بمنطقة عين شمس، شاهد سائق ميكروباص يستعجل راكبا مسنا للنزول من السيارة، فاستفزه المشهد وطالب السائق بالصبر حتى يتمكن الراكب من النزول بسبب كبر سنه، فحدثت مشادة كلامية بين السائق والمجنى عليه، أحضر على إثرها المتهم وأصدقاؤه ودخلوا على المجنى عليه أثناء جلوسه على المقهى وهشموا رأسه بالشوم حتى فارق الحياة، وتمكنوا من الهرب، بينما تم القبض على أحدهم وتمت إحالته للنيابة.
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مصر 365