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المحكمة الجنائية الدولية تدعو جنوب أفريقيا لتوقيف البشير أثناء زيارته

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المحكمة الجنائية الدولية تدعو جنوب أفريقيا لتوقيف البشير أثناء زيارته المحكمة الجنائية الدولية تدعو جنوب أفريقيا لتوقيف البشير أثناء زيارته
دعت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الجنوب افريقية إلى توقيف الرئيس السودانى عمر البشير أثناء زيارته لحضور قمة الاتحاد الأفريقى التى تنعقد الاحد فى جوهانسبورج.

ودعا رئيس المحكمة الجنائية الدولية جنوب افريقيا التى "أسهمت دوما فى تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير الذى تلاحقه المحكمة منذ 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
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