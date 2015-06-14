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تداول أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية بعد دقائق من بدء اللجان

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استمرارًا لمسلسل الغش الإلكترونى عجزت وزارة التربية والتعليم عن التصدى لصفحات التواصل الاجتماعى التى تقوم بتسريب الامتحانات، ونشرت أوراق الأسئلة لطلاب الثانوية العامة لمادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية بعد دقائق من بدء الامتحانات، استعدادًا لنشرها الاجابات على صفحتها.

وذلك رغم الإجراءات الجديدة التى يتبعها رؤساء اللجان لمنع الغش، وعلى رأسها ختم ورقة الأسئلة أكثر من مرة، وكتابة اسم الطالب ورقم جلوسه واسم الملاحظ على ورقة الأسئلة، إلا أن بعض الملاحظين داخل اللجان لم يسيطروا على لجان الامتحانات، الأمر الذى سمح للطلاب بتصوير ورقة الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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