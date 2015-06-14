الطاير:التوجه العالمي لتعزيز حرية التنقل يسهم بتحقيق السعادة

شاركت هيئة الطرق والمواصلات في فعاليات الدورة الحادية والستين لمؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، وترأس وفد الهيئة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة.

ويعد المؤتمر الذي يعقد مرة كل عامين تجمعاً عالمياً للمتخصصين في مجال المواصلات، وحركة التنقل على مستوى العالم، يتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات البنية التحتية، لإنشاء شبكة السكك الحديدية، وأنظمة المواصلات المختلفة، وشارك في المعرض في دورته الحالية قرابة 270 مؤسسة، وشركة، من 34 دولة، وعقدت أكثر من 40 جلسة وحلقة نقاشية في المؤتمر، واستقطب الحدث أكثر من 25 ألف زائر، وشاركت هيئة الطرق والمواصلات بجناح كبير، على مساحة 156 مترا مربعا، سلط الضوء على أنظمة المواصلات العامة في إمارة دبي، ومسيرة نمو وتطور قطاع المواصلات العامة في الإمارة.

حضور

وحضر مطر الطاير حفل افتتاح المؤتمر الذي افتتحه جوليانو بيسابيا عمدة مدينة ميلانو الإيطالية، و بيتير هاندي المفوض العام لهيئة المواصلات في لندن، و جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في دولة قطر، و الدكتورة لينا شبيب وزيرة النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية، و آلن فلاوش أمين عام الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، و2500 مشارك من مسؤولين ومختصين في النقل والمواصلات، من مختلف دول العالم.

وأكد مطر الطاير إن تحقيق هذه الغاية يتطلب ربط الأنظمة التقنية بالبنية التحتية الموجودة والمقترحة، وربط التكنولوجيا بأنظمة المواصلات العامة، لتسهيل استخدام وسائل النقل، إلى جانب تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، ووضع السياسات والتشريعات لمواكبة التطور في أنظمة المواصلات، مثل التشريع الخاص بالمشاركة في المركبة: (Shared Car)، واستخدام السيارات دون سائق.وأن هيئة الطرق والمواصلات ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل الجماعي المختلفة، بهدف رفع نسبة الرحلات التي تـُجرى بوسائل النقل الجماعي، إلى 20% عام 2020، و30% عام 2030، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لمعرض إكسبو، بطول قرابة 15 كيلومتراً.

مخطط

وقال: وفقاً للمخطط العام لتطوير شبكة القطارات في إمارة دبي، سيرتفع إجمالي طول شبكة القطارات إلى 110 كيلومترات عام 2020، ليصل إلى قرابة 200 كيلومتر عام 2025، ليرتفع إلى 421 كيلومتراً عام 3030، كما تطور الهيئة وتوسع خطوط حافلات المواصلات العامة لخدمة المناطق الجديدة، ووفقاً للخطة يتوقع أن يصل عدد الحافلات عام 2020 إلى قرابة 2000 حافلة، ويتوقع أن تنقل مليوني راكب يومياً، وتشمل الخطة كذلك تطوير خدمة النقل البحري.

جناح

استقبل مطر الطاير في جناح هيئة الطرق والمواصلات عددا من الوزراء والمسؤولين، حيث استقبل جاسم السليطي وزير المواصلات في دولة قطر، وبحث معه أوجه التعاون المختلفة في مجال النقل الجماعي، كما استقبل آلن فلاوش أمين عام الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وبحث معه آخر المستجدات إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية في مجال النقل العام، وعقد الطاير اجتماعاً مع برونو روتا رئيس هيئة النقل في ميلانو، اطلع خلاله على الاستعدادات التي اتخذتها هيئة النقل لاستضافة اكسبو ميلانو 2015.