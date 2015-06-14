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عايز تستفيد من السلطة؟.. متقطعهاش بسكينة

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عايز تستفيد من السلطة؟.. متقطعهاش بسكينة عايز تستفيد من السلطة؟.. متقطعهاش بسكينة
السلطة ملكة المائدة، وسبب فى إضفاء لمحة صحية عليها، والسلطة الخضراء بشكل خاص تحتل مركزا متقدما فى سباق الأطعمة الصحية والمفيدة للجسم وبنائه.. الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية أكدت أن السلطة الخضراء من الأطباق التى يجب أن تكون أساسية على مائدة كل عائلة، فبجانب قطعة من البروتين المشوى سواء لحوم حمراء أو بيضاء تصبح وجبة متكاملة الأركان، وتمد الجسم بما يحتاج دون إضافات أخرى.

وتنصح سمر للاستفادة القصوى من عناصر السلطة الخضراء، لابد من اعدادها بشكل صحى، وأهم مبادئ إعداد السلطة الخضراء هو تقطيعها باستخدام اليدين، لأن استخدام السكين مع الخضراوات الورقية كالخس والجرجير والشبت والبقدونس والكرفس وغيرها، يعمل على اتلاف العناصر بهذه الخضراوات، وتطايرها وعدم استفادة الجسم من فوائدها، إضافة إلى فقدانها عناصرها وفيتاميناتها.

وتابعت سمر مؤكدة أن تقطيع السلطة بالسكين يؤدى إلى تفعل الخضراوات مع حد السكين والمواد المصنعة منه، والتى فى الغالب تتفاعل تفاعلا ضارا، يعيق عملية امتصاص الخضراوات وعناصرها، كما يسحب منها فائدتها، لذا تنصح أخصائية التغذية بتقطيع الخضراوات الورقية باستخدام اليد، دون الطماطم، كما ينصح بإضافة التوابل المفيدة كالكمون مع عدم إضافة الملح، والكثير من عصير الليمون الطازج، لتصبح السلطة متكاملة العناصر ومفيدة للغاية.

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مصر 365