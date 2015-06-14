حقيقة أزمة ترتيب أسماء نجوم "منا وفينا" على التتر

مع وجود عدد كبير من الأسماء اللامعة في سماء الدراما السعودية مثل عبدالله السدحان، وفهد الحيان، ومحمد العيسى، وحسن عسيري، وعبدالمحسن النمر وغيرهم، في بطولة مسلسل "منا وفينا" الذي يُعرض على القناة "الأولى" في رمضان، تردد أنّ ثمة خلافاً بين الفنانين على ترتيب أسماء النجوم على تتر العمل...

"سيدتي نت" تكشف حقيقة هذا الخلاف بين صنّاع العمل.

قال الفنان عبدالله السدحان في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "أؤكد أن موضوع ترتيب الأسماء في تتر المسلسل لم يخطر في بالي نهائياً، فأنا أعرف مكانتي وقيمتي الفنية، والأمر لا يهمّني. ففي النهاية الممثل "مشخصاتي" كما قال الفنان المبدع الراحل يوسف وهبي، وهذا الأمر يعتمد على تجربة وقيمة ومكانة عند المشاهد".

وعن ترتيب اسمه بين نجوم المسلسل، صرّح الفنان عبد المحسن النمر: "لم أتحدّث نهائياً عن وضع وترتيب اسمي على تتر العمل مع الشركة المنتجة. وللعلم لا أهتمّ نهائياً بهذا الأمر. ربما ترتيب الأسماء يكون في أفلام السينما من أجل تسويق الأفلام تجارياً. ولكن في الدراما الأمر يختلف حيث إن الجمهور هو من يضع ترتيب أسماء الممثلين في المسلسل"، وتابع: "كما أن "جديرة" شركة محترمة وتعطي كلّ فنان حقه، ولا تبخّس حقوق الفنانين المادية والأدبية. وأعتقد أن "جديرة" أكثر شركة قادرة على إنتاج مسلسل سعودي متكامل وكبير وتجميع أكبر عدد من النجوم بحكم خبرتها الفنية في تقديم الكثير من الأعمال وإدارتها الإنتاجية المحترفة والسخية".

من جهته، أشار المنتج خالد المسيند إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل "جديرة" لم تواجه أيّ مشكلة في موضوع ترتيب الأسماء في التتر، ولم يتحدث أيّ فنان مع الشركة بهذا الخصوص، نتيجة الثقة المتبادلة بين الشركة والفنانين، ونتيجة تركيز النجوم على تقديم عمل فني مميز"، من وجهة نظره.