بالصور: أمير السويد يدخل القفص الذهبي في ليلة أسطورية

تزوج يوم السبت الأمير السويدي Carl Philip من حبيبه نجمة تلفزيون الواقع السابقة Sofia Hellqvist، في حفل زفاف فخم أقيم داخل القصر الملكي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

Hellqvist البالغ من العمر 30 عاماً، والتي عملت سابقاً قي مجال عرض الأزياء وتعليم اليوغا، أصبحت الآن أميرة السويد بزواجها من Philip المصنف ثالثاً في ترتيب ولاية العرش السويدي، بعد شقيقته الأميرة Victoria و شقيقته الأميرة Estelle.

حضر حفل الزفاف، إلى جانب الأهل والأصدقاء، العديد من الشخصيات المرموقة وحشداً من الأمراء والملوك، الذين أتوا من أجل مشاركة دوق Värmland فرحته بدخول القفص الذهبي.

وكشفت العديد من الصحف العالمية أن الأمير Carl Philip البالغ من العمر 36 عاماً، تعرف إلى Sofia في العام 2010 في أحد الملاهي الليلية، وبدأت علاقتهما تتطور منذ ذلك الوقت، إلى أن أعلنا خطوبتهما العام الماضي.