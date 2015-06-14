أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: أمير السويد يدخل القفص الذهبي في ليلة أسطورية

Google+ Print

السبت 13-06-2015 22:05

تزوج يوم السبت الأمير السويدي Carl Philip من حبيبه نجمة تلفزيون الواقع السابقة Sofia Hellqvist، في حفل زفاف فخم أقيم داخل القصر الملكي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

Hellqvist البالغ من العمر 30 عاماً، والتي عملت سابقاً قي مجال عرض الأزياء وتعليم اليوغا، أصبحت الآن أميرة السويد بزواجها من Philip المصنف ثالثاً في ترتيب ولاية العرش السويدي، بعد شقيقته الأميرة Victoria و شقيقته الأميرة Estelle.

حضر حفل الزفاف، إلى جانب الأهل والأصدقاء، العديد من الشخصيات المرموقة وحشداً من الأمراء والملوك، الذين أتوا من أجل مشاركة دوق Värmland فرحته بدخول القفص الذهبي.

وكشفت العديد من الصحف العالمية أن الأمير Carl Philip البالغ من العمر 36 عاماً، تعرف إلى Sofia في العام 2010 في أحد الملاهي الليلية، وبدأت علاقتهما تتطور منذ ذلك الوقت، إلى أن أعلنا خطوبتهما العام الماضي.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي