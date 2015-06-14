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جورج وسوف يحضّر لألبومه الجديد ويتحدث عن ملحم بركات وفيروز وصباح

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جورج وسوف يحضّر لألبومه الجديد ويتحدث عن ملحم بركات وفيروز وصباح جورج وسوف يحضّر لألبومه الجديد ويتحدث عن ملحم بركات وفيروز وصباح

الأحد 14-06-2015 01:51

غلبت الأجواء الغنائية على الجزء الثاني من اللقاء الحواري من برنامج "تاراتاتا"، الذي استقبل فيه نيشان كلاً من الفنانين: جورج وسوف، وسارة الهاني، وناجي الأسطا، وسلمى غزالي.

الوسوف الذي أشار إلى أنه بصدد التحضير لألبومه الجديد، تحدث عن علاقته ببعض الفنانين، ووصف الموسيقار ملحم بركات بأنه فنان كبير.

وعندما سأله نيشان: "هل تنوي زيارة فيروز"، رد قائلاً: "فيروز حبيبة قلبي، والله يطوّل بعمرها". وعن الشعور الذي عاشه خلال مشاهدته تشييع الفنانة صباح، قال: "أقلّ ما يمكنه أن نفعله هو تقديم وردة لها، وأقلّ شيء يمكن أن نقوله عنها "الله يرحمها". هي كانت فنانة كبيرة وتعاونت مع كبار الملحنين".

وخلال الحلقة، بدا الوسوف معجباً جداً بغناء ناجي الأسطا، وهو مدحه أكثر من مرة قائلاً: "برافو عليك يا جدع. برافو عليك يا أسطا".

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سيدتي