بالصور: تتويج ليندا ساتيلوفا ملكة جمال أوروبا 2015 من قلب بيروت

فازت الشابة اللاتفية Linda Satilova بلقب ملكة جمال أوروبا Miss Europe World للعام 2015.

وتم تتويج الملكة خلال الحفل الضخم الذي أقيم داخل فندق فينيسيا في بيروت، وقدمه الإعلاميان محمد قيس وستيفاني صليبا، بالتعاون مع المنظّمة العالمية لانتخاب ملكة جمال أوروبا، وبحضور حشد من أهم الشخصيات الإعلامية والفنية والإجتماعية.

وحازت على لقب الوصيفة الأولى الصربية Marija Tomic، بينما توجت الإيطالية Coralie Porrovecchio وصيفة ثانية.

أما الـ 6 اللواتي وصلن إلى المرحلة النهائية هن: ملكة جمال إيطاليا، ملكة جمال سلوفاكيا، ملكة جمال ألمانيا، ملكة جمال فنلندا، ملكة جمال لاتفيا وملكة جمال صربيا.

شاركت في المسابقة 36 ملكة من فرنسا، السويد، الدنمارك، ألمانيا، اليونان وإيطاليا اضافة الى دول شرق اوروبا ومنها روسيا، رومانيا وبلغاريا وغيرها... وتألقن خلال السهرة بفساتين من تصميم اللبنانية دومينيك فياض.

المتسابقات الـ 36 كن قد وصلن الى لبنان في منتصف شهر شباط-فبراير، وقمن بأكثر من جولة سياحية توزعت على المناطق اللبنانية ما بين الثلج والجبال والمناطق الاثرية والسياحية وصولاً الى شاطئ بيروت.