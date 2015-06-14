مصرع شخص فى أعمال عنف فى منطقة "غرداية" بجنوب الجزائر

توفى رجل متأثرا بجروح أصيب بها فى اعمال عنف دارت ليل الجمعة السبت فى منطقة غرداية فى جنوب الجزائر حيث تجرى منذ عامين صدامات طائفية متقطعة، كما أفادت وكالة الانباء الرسمية مساء السبت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت الوكالة ان المتوفى يبلغ من العمر 33 عاما وقد فارق الحياة فى المستشفى متأثرا بإصابته فى رأسه بمقذوف خلال صدامات دارت بين شبان فى احد احياء مدينة بريان.
وبريان الواقعة فى ولاية غرداية فى وادى ميزاب تشهد منذ ديسمبر مواجهات دموية بين سكان من الميزابيين أمازيغ إباضيين وآخرين من الشعانبة "عرب سنة".
وتجددت الصدامات فى بريان الجمعة بين مجموعات من الشبان مما استدعى انتشار قوات مكافحة الشغب التى استخدمت من اجل تفريقهم الغازات المسيلة للدموع. وأسفرت الصدامات ايضا عن اربعة جرحى آخرين، بحسب الوكالة.