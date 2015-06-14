مصرع شخص فى أعمال عنف فى منطقة "غرداية" بجنوب الجزائر

توفى رجل متأثرا بجروح أصيب بها فى اعمال عنف دارت ليل الجمعة السبت فى منطقة غرداية فى جنوب الجزائر حيث تجرى منذ عامين صدامات طائفية متقطعة، كما أفادت وكالة الانباء الرسمية مساء السبت.

وقالت الوكالة ان المتوفى يبلغ من العمر 33 عاما وقد فارق الحياة فى المستشفى متأثرا بإصابته فى رأسه بمقذوف خلال صدامات دارت بين شبان فى احد احياء مدينة بريان.

وبريان الواقعة فى ولاية غرداية فى وادى ميزاب تشهد منذ ديسمبر مواجهات دموية بين سكان من الميزابيين أمازيغ إباضيين وآخرين من الشعانبة "عرب سنة".

وتجددت الصدامات فى بريان الجمعة بين مجموعات من الشبان مما استدعى انتشار قوات مكافحة الشغب التى استخدمت من اجل تفريقهم الغازات المسيلة للدموع. وأسفرت الصدامات ايضا عن اربعة جرحى آخرين، بحسب الوكالة.