أجهزة الأمن بمطروح تلقى القبض على عاطل بحوزته 7 طرب حشيش

تمكن مفتشو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح، أمس السبت، من ضبط عاطل بحوزته 7 طرب من مخدر الحشيش، بكمين أمنى بشارع علم الروم أمام محمصة النصر بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، إخطارًا بضبط "محمد.ع.أ"، 24 سنة، عاطل، مقيم حى الزهور مرسى مطروح، وبحوزته 7 طرب من مخدر الحشيش، وزنت نحو 750 جرامًا تقريبًا، ومبلغ مالى 35 جنيهًا، وهاتف محمول، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5612 لسنة 2015 جنايات مطروح مخدرات، و3 قضايا أخرى مابين سرقة ومخدرات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.