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جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى وآخرين بقضية التخابر مع قطر

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جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى وآخرين بقضية التخابر مع قطر جنايات القاهرة تستكمل محاكمة مرسى وآخرين بقضية التخابر مع قطر
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها، برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، حيث تواصل فض الأحراز.

وشهدت الجلسة السابقة، فض الأحراز الخاصة بالمتهمة "كريمة" ابنة المتهم "أمين الصيرفى"، وتبين أن بعضها يحوى ملفات خاصة بالعمل داخل الجامعة، وداخل جماعة الإخوان والأهداف والغاية، وكذلك ملفات خاصة بمرحلة الانتخابات الرئاسية للمتهم الأول "محمد مرسى"، وحوت فيديوهات ومقاطع صوتية، وملفات خاصة بانتخابات الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، وبعض المسيرات وشملت ملفًا بعنوان "وضوح مختصر للقسم" يحوى 28 ملفًا تبين بعرض أحدها أنه يتضمن كتابًا بعنوان "الدين والسياسة للشيخ يوسف القرضاوى".

وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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