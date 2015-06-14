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ضبط بندقية آلية وسيارة بدون أوراق فى حملة أمنية بوسط سيناء

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ضبط بندقية آلية وسيارة بدون أوراق فى حملة أمنية بوسط سيناء ضبط بندقية آلية وسيارة بدون أوراق فى حملة أمنية بوسط سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان أمنى لها، عن ضبط سلاح آلى وطلقات وسيارة بدون أوراق بمنطقة وسط سيناء.

وجاء فى البيان، أن ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة نخل مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، بالاشتراك مع القوات المسلحة شنوا حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة نخل بمنطقة بئر 8 والتى تبعد عن القسم بحوالى 10 كم، أسفرت عن ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم بدبشك حديدى ينطوى بالخزينة، و148 طلقة عيار 7.62 × 39 مم ــ عدد 202 طلقة مختلفة الأعيرة، من مخلفات الحروب، بالإضافة إلى سيارة تويوتا بدون لوحات معدنية.

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