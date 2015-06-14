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مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوات للتنشيط السياحى والتوعية الثقافية

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مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوات للتنشيط السياحى والتوعية الثقافية مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوات للتنشيط السياحى والتوعية الثقافية
قالت الدكتورة ماجدة عطا مدير مكتبة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أن المكتبة وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع خبير التحفيز الذاتى الدكتور سامح سعيد، لتنظيم ندوات فى التوعية والتحفيز لترويج وتنشيط السياحة والتعريف بالمعالم السياحية بمحافظات القناة، مع استثمار طاقات الشباب فى ذلك المجال، وفتح قنوات اتصال وتعاون مشترك بين كلية السياحة والفنادق لتسويق، لترويج المعالم السياحية عن طريق كل وسائل الإعلام المختلفة وخاصة التواصل الاجتماعى.

وقال الدكتور سامح سعيد إنه سوف يتناول فى أولى الندوات معوقات السياحة فى مدن القناة، على أن يتم العمل بالتعاون المشترك بأجهزة السياحة الرسمية وغير الرسمية، ودور والإعلام فى إطار تنشيط السياحة ومخاطبة المجتمعات الغربية والتى تمثل أهمية بالغة للسياحة المصرية باعتبارها أحد أهم شرايين الاقتصاد الوطنى المصرى.

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مصر 365

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