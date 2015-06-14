"التجمع": "النور" لا يختلف عن الإخوان ولا مكان له فى تحالفنا الانتخابى

قال نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن حزب النور حزب طائفى قائم على أساس دينى، وهو مخالف للدستور ولا يختلف عن جماعة الإخوان الإرهابية فى الفكر والمنهج وأعضائه ينتمون فكريًا إلى الأفكار المتطرفة فى أرض الواقع، ووصفهم بـ"الباب الخلفى لعودة أعضاء التنظيم الإرهابى إلى البرلمان المقبل".

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أنه لا مكان لحزب النور فى أى تحالف انتخابى يشارك فيه حزبه، "لن نقبل أى دعوة لذلك، وأنه لا مكان لحزب التجمع فى التحالفات التى يوجد بها حزب النور".

"التجمع" يعلن عدم المشاركة بـ"القائمة الموحدة" بسبب انضمام "النور"