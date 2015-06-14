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وزير التنمية المحلية يفتتح اليوم أعمال تطوير وإعادة إعمار 50 منزلا بالمنيا

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وزير التنمية المحلية يفتتح اليوم أعمال تطوير وإعادة إعمار 50 منزلا بالمنيا وزير التنمية المحلية يفتتح اليوم أعمال تطوير وإعادة إعمار 50 منزلا بالمنيا
يفتتح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال تطوير وإعادة الأعمار التى تمت بقرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار، ضمن خطة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بصعيد .

تشمل الأعمال إعادة إعمار 50 منزلاً ما بين هدم وإعادة بناء من جديد وتنفيذ الأعمال المطلوبة من تسقيف وإدخال مياه وكهرباء وتشطيبات وأبواب وشبابيك وسيراميك ودهانات ومفروشات وأثاث منزلى، بالإضافة إلى توزيع عدد 50 رأس ماشية ومساعدات لتزويج الفتيات.

- عادل لبيب يتفقد مشروع غيط العنب السكنى قبل افتتاحه يناير المقبل

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مصر 365

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