عضو بمجمع البحوث الإسلامية: الله ليس أداة انتقام والدعاء على الحاكم حرام

قال د. عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تعليقا على الشيخ صبرى فؤاد خطيب مسجد التوحيد بالإسكندرية، صاحب رؤيا الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدعاء على الحاكم حرام، لأن الله نهى المسلمين عن الاعتداء فى الدعاء على أى شخصى سواء كان رئيسا للجمهورية أو مواطنا عاديا، مشددا على أن "الله ليس أداة انتقام من الغير".

وأضاف النجار، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى على "دريم 2"، أن الشيخ صبرى فؤاد جعل الرؤيا مصدرا للحكم الشرعى، لافتا إلى أنه كان من الواجب عليه أن يوازن بين ما يقوله وما لا يقوله بمعايير الحكم الشرعى المنضبط وهل سينفع الناس أم لا، لافتا النظر إلى أنه كان أدعى للشيخ أن يكون حائط صد أول للتخاريف والتلاعب بعقول المسلمين.

وحذر عضو مجمع البحوث الإسلامية، من أن تكون الرؤيا مصدر للأحكام الشرعية لأنه يمثل منحدرا دينيا يهدف إلى تضييع الأحكام الشرعية وإضافة مصدر للأحكام ليس مشروعا فى كتاب الله.

وأضاف النجار: "قد نتورط بهذه التصرفات غير المسئولة من أمثال الشيخ صبرى ومن الواجب تنبيهه لذلك حتى يكون داعية مستقيما".

وفى سياق آخر ناشد محمد عبد الله نصر، من مشايخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض قانون يحظر النقاب لأنه ضد القرآن وليس من الإسلام فى شىء، لافتا إلى أن القرآن نهى عن تغطية الوجه.

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