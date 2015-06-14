طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق

يؤدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة فى النظامين الحديث والقديم شعبة العلمى امتحان مادة الفيزياء، كما يختبر طلاب النظام الحديث الشعبة الأدبية فى مادة الفلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية.

وقال محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن جملة الطلاب الذين يختبرون اليوم فى الفيزياء والمنطق وصل إلى قرابة الـ"500 ألف طالب وطالبة" موزعين على جميع لجان السير التى تعقد فيها الامتحانات الـ"1540 لجنة".

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