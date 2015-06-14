بالفيديو.. استشارى صحة وتغذية: حاسة اللمس تساعد على تنمية ذكاء الطفل

كشفت الدكتورة ولاء الغيطانى، استشارى صحة وتغذية الطفل، عن كيفية تنمية ذكاء الطفل عن طريق حاسة اللمس، وأوضحت أنه يستطيع أن يبدأ فى الشعور من سن أربعة شهور من الحمل، حيث يشعر بالسوائل التى تكون حوله، كما يشعر بوالدته إذا طرقت على بطنها أو إذا قامت بتحريك السائل من حوله، وفى ذلك الوقت يكون له رد فعل.

وأكدت، أن حاسة اللمس فى غاية الأهمية ويعتمد الطفل عليها اعتماد كبير جدًا، وأضافت أنه يمكن تنمية ذكاء الطفل عن طريق تنمية هذه الحاسة لدى الطفل، حيث تجعل خلايا المخ تكبر وتنمو بشكل سليم وتوفر وجود اتصالات عصبية كبيرة جدًا .

وشددت على أهمية حاسة اللمس لدى الطفل، حيث إنها تعطيه الإحساس بالهدوء، لذلك تنصح الأمهات بأهمية عمل المساج للأطفال فى الفترة الأولى من عمر الطفل؛ حيث إن المساج لدى الطفل يعزز نمو المخ ويزيد من مستوى ذكائه".