نصائح للتخلص من مشاكل الشعر الدهنى.. أهمها قلل الألبان والبطاطس

يعانى الكثير من الرجال والنساء على حد سواء من الشعر الدهنى أو فروة الرأس الدهنية، ويؤثر ذلك سلباً على صحة الشعر ويرفع فرص الإصابة بالقشرة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح التى تساهم فى الحد من هذه المشكلة، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء".

وأوصى التقرير بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، وخاصة فيتامين "ب2" و"ب6" ، نظراً لأنها تساهم فى تنظيم إفراز المواد الدهنية بفروة الرأس، ومن أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "ب6": اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبقوليات بالإضافة أغلبية الفواكه والخضراوات.

ومن النصائح الضرورية أيضا: الحد من تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المرتفع مثل البطاطس والأرز والمكرونة والخبز الأبيض والحلويات بمختلف أنواعها، نظرا لأنها تساهم بشكل ملحوظ فى ارتفاع مستويات هرمون الأنسولين بالدم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة ميتويا الأنروجين فى الدم، وهو ما يزيد من إفراز المواد الدهنية بفرو الرأس.

وأضاف التقرير أن من النصائح الهامة التى تساهم فى علاج الشعر الدهنى:

>1.الحد بشكل عام من الأطعمة الغنية بالدهون.

>2.تناول الأطعمة الغنية بالزنك، حيث ثبت أنها تنظم إفراز المواد الدهنية بفروة الرأس، وتشمل: المكسرات والمحار واللحوم الحمراء ولحوم الدجاج.

>3.لا تسرف فى تناول منتجات الألبان لأنها تزيد من إفراز المواد الدهنية بالشعر.