أخبار عاجلة

عامل مشرحة بالشرقية : تعودت سماع أصوات الموتي .. وهذه أصعب الحالات التي أستقبلها -
الزمالك يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في سوبر اليد الإفريقي -
بعد الهزيمةمن الشرقية| «إيناسيو» يستدعي جهاز الزمالك -
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية : احذر .. الدجاج المجمد قد يسبب السرطان -
إعلان انقطاع الكهرباء عن 4 مدن بالأقصر -
بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر -
مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر -
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قاومها عشان صحتك.. دهون اللحوم وجلد الدجاج تصيبك بأمراض القلب والكبد

Google+ Print
قاومها عشان صحتك.. دهون اللحوم وجلد الدجاج تصيبك بأمراض القلب والكبد قاومها عشان صحتك.. دهون اللحوم وجلد الدجاج تصيبك بأمراض القلب والكبد
جلد وأجنحة الدجاج والدهون، من الأكلات التى يفضلها الكثيرون، على الرغم من تأثيرها الضار على الصحة، فقد تسبب العديد من الأمراض كالكبد الدهنى.

يقول الدكتور محمود محمد عمرو مدير المركز القومى للسموم أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة، لها تأثير سلبى على الصحة، منها تناول دهون اللحوم وجلود الطيور وأجنحة الدجاج، حيث أنها تتركز بها السموم التى تتواجد فى أجسامهم .

لذا يحذر د. محمود محمد عمرو من تناول اللحوم أو جلد وأجنحة الدجاج، حتى إذا كان طعمها شهيا، لأنها قد تتسبب فى الإصابة بأمراض الكبد والقلب، وذلك لتراكم الدهون فى الدم وانسداد الشرايين، أما بالنسبة للكبد فهو المسئول عن إخراج السموم من الجسم، فعند تناولها بكثرة قد تقل كفاءة الكبد وينتج عنها الإصابة بالكبد الدهنى، كما يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة المدخنة والمحفوظة، لأنها تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

يوصى مدير المركز القومى السموم بضرورة تجنب هذه الأكلات واستبدالها، بأكلات صحية وعند ظهور أى أعراض يجب إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من الحالة الصحية وتجنب الإصابة بالأمراض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم