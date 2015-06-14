قاومها عشان صحتك.. دهون اللحوم وجلد الدجاج تصيبك بأمراض القلب والكبد

جلد وأجنحة الدجاج والدهون، من الأكلات التى يفضلها الكثيرون، على الرغم من تأثيرها الضار على الصحة، فقد تسبب العديد من الأمراض كالكبد الدهنى.

يقول الدكتور محمود محمد عمرو مدير المركز القومى للسموم أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة، لها تأثير سلبى على الصحة، منها تناول دهون اللحوم وجلود الطيور وأجنحة الدجاج، حيث أنها تتركز بها السموم التى تتواجد فى أجسامهم .

لذا يحذر د. محمود محمد عمرو من تناول الدهون اللحوم أو جلد وأجنحة الدجاج، حتى إذا كان طعمها شهيا، لأنها قد تتسبب فى الإصابة بأمراض الكبد والقلب، وذلك لتراكم الدهون فى الدم وانسداد الشرايين، أما بالنسبة للكبد فهو المسئول عن إخراج السموم من الجسم، فعند تناولها بكثرة قد تقل كفاءة الكبد وينتج عنها الإصابة بالكبد الدهنى، كما يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة المدخنة والمحفوظة، لأنها تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

يوصى مدير المركز القومى السموم بضرورة تجنب هذه الأكلات واستبدالها، بأكلات صحية وعند ظهور أى أعراض يجب إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من الحالة الصحية وتجنب الإصابة بالأمراض.