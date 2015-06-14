تزامنا مع اليوم العالمى للتبرع بالدم.. لو عندك اكتئاب اتبرع بدمك

من منا لم يعان نوبة اكتئاب عابرة يوما ما، وينصحنا أطباء النفس على الدوام بالقيام بأمور وأفعال جديدة، تجعل الحياة تتجدد والنفسية تنتعش مرة أخرى، فالاكتئاب يقاومه التجديد.

أما الدكتور محمد شعبان، أخصائى النفسية، فنصح بالتبرع بالدم كوسيلة سريعة للتخلص من الشعور بالاكتئاب، والخروج من نفق الحالة النفسية غير الجيدة، وتقلب المزاج، وفسر شعبان فى حديثه أن عمل الخير والتبرع والصدقات والزكاة من أفضل الأفعال التى تسمو بالروح، وتجعل الشخص ساميا عن مشكلات الحياة، وتغير منظوره للحياة بشكل عام.

وتحسن الأعمال الخيرية من الحالة النفسية للإنسان، وحسبما أوضح الأخصائى النفسى، فهى تساعده على التخلص من مشكلاته النفسية واضطراباته التى ليس لها علاج، لأن عمل الخير يطهر النفس، وأحيانا مثل هذه الأمور والأفعال وثقة الإنسان فى فاعلية وفائدة أفعاله واستفادة شخص آخر منها، يكون له أثر أبلغ من الدواء ومضادات الاكتئاب.

وتابع محمد مؤكدا أنه تزامنا مع اليوم العالمى للتبرع بالدم فعلى كل شخص يعانى من اضطراب نفسى، أو ضيق أو اكتئاب أن يتبرع بدمه، ويكثر من التفكر فى هذه الخطة الجيدة، ويتذكر أنه سوف يصبح بذلك سببا حقيقيا فى إنقاذ حياة شخص آخر لا يعرفه، فمثل هذه الأفكار الإيجابية تعالج المزاج السيئ، وتخرج الشخص من عزلته واكتئابه، وتخرجه من نطاق مشكلاته لدائرة أكبر وأكثر راحة نفسية.