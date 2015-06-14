خطيب مسجد ببرج العرب: الدين يأمرنا بعدم الدعاء على الحاكم

قال الشيخ صبرى فؤاد إمام وخطيب مسجد التوحيد ببرج العرب بالإسكندرية، إن "الدين يأمرنا بعدم الدعاء على الحاكم، ونحن مأمورون بطاعة ولى الأمر وعدم الخروج عليه والسمع والطاعة له، حتى وإن كنا نخالفه"، لافتًا النظر إلى أن ما يقوله ليس تقديسًا للسيسى، ولكن يجب الدعاء له.

وأوضح فؤاد، أثناء حديثه لبرنامج العاشرة مساءً مع الاعلامى وائل الإبراشى، أن رجلاً كان يدعو على الرئيس السيسى فى الحرم، وحين يأتى اسم السيسى يتوقف لسانه على الكلام وحين يتكلم بكلام آخر يتحرك لسانه ويتكلم، مشيرًا إلى أنه شاهد رؤيا للرئيس السيسى يسلم عليه وهو يدعو له.

وأضاف فؤاد، انه "رأيت رؤيا جاءنى فيها هاتف يطلب منى أن أتحدث عن موضوع الرجل الذى شل لسانه وهو يدعو على الرئيس السيسى يوم الأربعاء 16/4 قبل الفجر، وبعدها نويت الصيام، وجاءنى هاتف فى رؤيا قبل الفجر يقول لماذا لم أكلم الناس عن موضوع السيسى والرجل الذى كان يدعو ومسخ لسانه، وتكررت الرؤيا يوم الجمعة قبل الفجر، والساعة التاسعة والنصف صباحًا، فعزمت على الحديث عنها فى خطبة الجمعة فى الجزء الثانى منها، وقلت للمصلين سوف أتحدث معكم حديثًا ربما يظنه البعض من السياسة، ولكنه من الدين وتحدثت عن الرؤيا لأننا مأمورون ألا ندعو على الحاكم، ونحن مأمورين فى الشرع بطاعة ولى الأمر"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسى فاقد لشرعيته من أول يوم ولا يجوز المقارنة بينه وبين السيسى.

ومن جانبه، شن الإعلامى وائل الإبراشى هجومًا شديدًا على خطيب مسجد التوحيد قائلاً له "هل رجعت إلى ما تقوله لأسانيد علمية أم هو نوع من الشعوذة؟.. لأننا لو أضفينا على الحاكم هالة من القداسة والأساطير سنكون مثل الدبة التى قتلت صاحبها، وأنك إذا كنت تعتقد أنك تحسن للسيسى فأنت تسىء إليه وتؤذيه وتوذى المجتمع وتسىء للمشايخ، ولو أننا كرسنا هذه القاعدة فسيكون خرجونا يوم 30/6 مخالفة للدين".