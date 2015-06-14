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"البيئة": إعداد كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار فى المحميات لطرحها قريبا

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"البيئة": إعداد كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار فى المحميات لطرحها قريبا "البيئة": إعداد كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار فى المحميات لطرحها قريبا
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك خطة للاستثمار فى عدد من المحميات الطبيعية خلال الفترة المقبلة، على رأسها محميات وادى الجمال والريان ووادى دجلة والغابات المتحجرة.

وأشار وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه جار إعداد كراسة الشروط الخاصة بمناقصة الاستثمار فى المحميات الطبيعية لطرح مزايدة علنية، كما يجرى اختيار الشركات المؤهلة للعمل فى المحميات، حيث إن المعيار الأساسى فى الاستثمار بالمحميات ليس السعر الذى تقدمة الشركة المتقدمة للمناقصة ولكن المعيار الأساسى قدرتها على التعامل مع بيئة المحميات والحفاظ عليها.


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