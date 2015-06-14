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"واتس آب اليوم السابع": قبطى يعلق زينة شهر رمضان لجيرانه فى 6 أكتوبر

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صوراً لزينة رمضان داخل منزله بالحى السابع فى مدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن من أحضر الزينة هو أحد الجيران الأقباط يدعى "جورج".

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اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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