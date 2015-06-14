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وزير الرى: احتفالية عالمية لافتتاح "متحف النيل" بأسوان سبتمبر المقبل

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وزير الرى: احتفالية عالمية لافتتاح "متحف النيل" بأسوان سبتمبر المقبل وزير الرى: احتفالية عالمية لافتتاح "متحف النيل" بأسوان سبتمبر المقبل
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، عن تنظيم احتفالية عالمية لافتتاح متحف النيل بأسوان سبتمبر القادم، مشيراً إلى أن الوزارة فى انتظار استكمال بعض الدول الافريقية لمعروضاتها بالمتحف.

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المتحف تم إنشاؤه بتكلفة وصلت إلى 82.2 مليون جنيه، وبدأ تنفيذه فى يونيو 2004 على مساحة 146 ألف متر مربع منها ألف متر مربع تخصيص من محافظة أسوان والباقى من أملاك وزارة الرى.

وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن المتحف يتكون من 3 أدوار، يطل على نهر النيل، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه كما يوضح تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على.

وأوضح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن المتحف تم انشاؤه على الطراز النوبى والسودانى حيث تم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى والذى يضم قاعات عرض ومؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، لافتا إلى أنه يضم موقعا عاما يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء.

ويعرض خرائط وتصميمات إنشاءات وزارة الرى من القناطر الخيرية وحتى المحطة العملاقة للرى بتوشكى مرورًا بالسد العالى، وأيضًا وثائق بناء السد العالى والأدوات التى استخدمها المهندسون، والصور والأفلام التسجيلية تجسد مراحل بنائه، ولوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال، وصممت واجهة وبواباته المتحف من جرانيت أسوان الوردى، ونقش عليها باللغة الفرعونية القديمة " هبة النيل.

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مصر 365

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