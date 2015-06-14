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أمين شرطة يفقد سلاحه أثناء فرز صناديق انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

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أمين شرطة يفقد سلاحه أثناء فرز صناديق انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ أمين شرطة يفقد سلاحه أثناء فرز صناديق انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ
تبذل الجهات الأمنية جهودًا لكشف اختفاء سلاح مرى يخص أحد أمناء الشرطة أثناء تواجده بالغرفة التجارية ضمن قوة حراسة، لحضور فرز أصوات الناخبين أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة .

وكان أمين الشرطة داخل مقر الغرفة التجارية بمدينة كفر الشيخ، قد توجه لدورة المياه تاركاً سلاحه الشخصى بجوار آخرين، وعندما عاد لم يجده وهناك محاولات للبحث عن السلاح الميرى.

وأكد مصدر أمنى، أنه جارِ التوصل للسلاح المرى وفق المعلومات التى تم الوصول لها.
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