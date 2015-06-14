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اليوم.. اجتماع طارئ للقوى السياسية برشيد لرفض إقامة شركة "Bp للبترول"

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اليوم.. اجتماع طارئ للقوى السياسية برشيد لرفض إقامة شركة "Bp للبترول" اليوم.. اجتماع طارئ للقوى السياسية برشيد لرفض إقامة شركة "Bp للبترول"
دعى أحمد السمرى المحامى رئيس القوى الثورية بمدينة رشيد الأحزاب السياسية والقوى الشعبية لعقد اجتماع طارئ اليوم لمناقشة آخر المستجدات حول مشروع pb للبترول، وكذلك لمناقشة موضوع بيع أرض مضرب التحرير برشيد بسعر بخس.

كما سيبحث الاجتماع أسباب المستوى المتدنى داخل مستشفى رشيد العام، والإهمال المتعمد من مسئولى الوحدة المحلية لمدينة رشيد وبحث سبل التصعيد.

وكانت القوى الثورية قد نددت بموافقة الجهاز التنفيذى على عودة شركة (BP بريتش بتروليوم) لمحافظة البحيرة حيث من المقرر إنشاء المصنع على أرض جديدة مساحتها 100 فدان فى المنطقة المحصورة بين مركزى إدكو ورشيد، نظرا لتواجد أكثر من 12% من مصادر الغاز الطبيعى فى تلك المنطقة.

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مصر 365