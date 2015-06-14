بالصور.. حركة "معاك" تنظم مؤتمراً لدعم الرئيس السيسى فى بنى سويف

نظمت حركة "معاك" والتى دشنها سياسيون ونشطاء وائتلافات ثورية وأحزاب سياسية ببنى سويف، مؤتمرا بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، مساء أمس السبت، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ورداً على الحركات المناهضة للدولة المصرية.

من جانبه أكد محمد سيد عاصى المنسق العام للحركة أن الهدف من المؤتمر هو دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية فى خطتها للتنمية، وخلق المشروعات الجديدة والوقوف معها ضد الحروب التى تخوضها فى الداخل والخارج.

حضر المؤتمر شباب وأعضاء فى ائتلافات سياسية وأحزاب مدنية، وصحفيين وحقوقيين، ولفيف من أبناء محافظة بنى سويف.



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جانب من مؤتمر حركة معاك



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الإعلامى محمد خلف



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حضور لأهالى بنى سويف



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ائتلافات شبابية حضرت المؤتمر