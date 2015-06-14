"مياه سوهاج": تنفيذ 12 مشروعًا خلال العام لتلبية احتياجات المواطنين

أكد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقوم بتنفيذ 12 مشروع مياه شرب بالمحافظة خلال هذا العام، والتى تساهم فى زيادة كمية المياه المنتجة وتلبية احتياجات المواطنين وتشمل المشروعات محطات عديدة و منها:

محطة مياه طما السطحية (السكساكا) وشبكاتها، ومحطة شطورة السطحية المرشحة بطهطا، ومحطة معالجة حديد ومنجنيز مياه الشيخ زين الدين بطهطا.

وكذلك محطة مياه الصفيحة ونزلة القاضى المدمجة بطهطا، ومحطة على بن أبى طالب المكلورة بجهينة.

وأضاف اللواء نافع، أنه جارى تنفيذ توسعات محطة مياه سوهاج غرب (الشوش)، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 77 ألف متر مكعب يوم، وتخدم مدينة سوهاج، ومحطة مياه ادفا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17 ألف متر مكعب يوميًا وتخدم ادفا وأولاد نصير، ومحطة مياه ساقلتة (العوامية)، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة ساقلتة وقراها.