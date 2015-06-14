رئيس وزراء موريتانيا يمثل الرئيس فى قمة أفريقيا

غادر رئيس الوزراء الموريتانى يحيى ولد حدمين نواكشوط متوجها إلى جنوب أفريقيا للمشاركة فى أعمال القمة الخامسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقى.

وأوضح مصدر رسمى موريتانيا أن رئيس الوزراء يرافقه وفد هام يضم على الخصوص وزيرة الخارجية فاطمة فال بنت الصوينع لتمثيل موريتانيا فى القمة التى تنظم تحت شعار "عام تمكين المرأة والتنمية من أجل أجندة إفريقيا 2063".

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