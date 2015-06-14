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أمن شمال سيناء يضبط 239 مخالفة مرورية بالمحافظة

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أمن شمال سيناء يضبط 239 مخالفة مرورية بالمحافظة أمن شمال سيناء يضبط 239 مخالفة مرورية بالمحافظة
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان أمنى لها فجر اليوم، عن ضبط 239 مخالفة مرورية، وإزالة 35 مخالفة إدارية فورية.

وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط "ع.ا.م"، مسئول عن محل ملابس بالعريش، لإدارته منشأة بدون ترخيص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 685 لسنة 2015 جنح قسم شرطة أول العريش.

وضبط "هـ.م.ح"، مندوب مبيعات سلع غذائية ومقيم بالعريش، وذلك لعدم حمل شهادة صحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1916 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثانِ العريش .

وضبط "ح.ع.ك"، مندوب مبيعات سلع غذائية، وذلك لعدم حمل شهادة صحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1917لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثانِ العريش .

وضبط "ع.خ.م.ا"، وذلك لعدم حمل شهادة صحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1918لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثان العريش .

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