ضبط 37 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بشمال سيناء

تمكنت قوات مديرية أمن شمال سيناء من ضبط 37 محكوما عليهم، خلال عمليات تمشيط بمناطق شمال سيناء.

وقال مصدر أمنى: إن من بين المحكوم عليهم تم إلقاء القبض على "س ح م ف"، حداد، فى القضية رقم 343 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثالث العريش (تزوير عملة- المقيدة برقم 127 لسنة 2015 كلى شمال سيناء حصر رقم 96 لسنة 2015، والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات بجلسة 6/6/2015 وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة القضية.

كما تم ضبط 17 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و12 محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و7 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.