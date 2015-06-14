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محامى يحرر محضراً ضد طبيب بمستشفى بيلا كفر الشيخ

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محامى يحرر محضراً ضد طبيب بمستشفى بيلا كفر الشيخ محامى يحرر محضراً ضد طبيب بمستشفى بيلا كفر الشيخ
تقدم إيهاب بدوى المحامى، ببلاغ لقسم شرطة بيلا بكفر الشيخ برقم 12ِ\ 175 أحوال القسم، ضد الدكتور "م.ع.ز" رئيس أحد الأقسام بمستشفى بيلا اتهمه فيه بالإهمال الذى قد يؤدى للموت.

وكان المحامى قد أصيب بأزمة قلبية متكررة تستعدى علاجه على الفور داخل العناية المركزة وتحت إشراف طبى وجهاز "المنوتور" وتم نقله من مقر عمله بالمحكمة للعناية المركزة بمستشفى بيلا، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين إحدى الممرضات لعدم وجود تذكرة معه فطلب إنقاذه وإسعافه على وجه السرعة على أن يقوم زميله بتدوين اسمه واستخراج التذكرة الطبية وهذا ما تم بالفعل، وحملت التذكرة رقم 15625، وفوجئ أن "الأمبول" الذى لابد من حقنه به غير موجود بالعناية المركزة، وأسرع زميل له بشرائه من الخارج، وحضر الطبيب المذكور للعناية المركزة وتحاور معه بطريقة غير آدمية- على حسب ما ذكره فى المحضر- وقال له: "أنا الذى أحدد نوع الدواء وليس أنت"، فرد المحامى قائلاً: إننى متعود على هذا النوع من العقار تحت إشراف طبى وعلى جهاز المنوتور حيث أن أى خطأ بسيط يؤدى للوفاة.

وأضاف فى المحضر أنه فوجئ بانصراف الطبيب دون علاجه وتولت الممرضة علاجه وبعد أخذه الجرعة وأفاق مما هو فيه توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365