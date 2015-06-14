"الدستور": لا نية لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية للحزب

أكد شكرى فؤاد عضو لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية لحزب الدستور، أن لجنة فحص الطعون على كشوف الناخبين تراجع أوراقها فى الوقت الحالى، موضحًا أن ما تردد حول وجود مشاكل فى الكشوف قد تكون حقيقية لكنها فردية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لا توجد نية لتأجيل موعد إجراء انتخابات الحزب، والمقرر لها فى 26 يونيو المقبل، متمنيًا أن تنتهى اللجنة من مراجعتها لها وتعديلها قبل الموعد المقرر وألا تتأثر بذلك.

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