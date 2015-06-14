عضو اتحاد المقاولين:100 شركة فقط من أصل 17 ألفًا تعمل بالمشروعات القومية

دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء القطاع المصرفى، بضرورة تدشين برامج مخصصة لتمويل المقاول الصغير على غرار نظام المستثمر الصغير الذى تتبعه البنوك.

وكشف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن أن عدم تقديم الدعم اللازم للمقاول الصغير يهدد بصورة مباشرة قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات التنمية والمشروعات القومية التى يتم الإعلان عنها، واستدل على ذلك بالنظر إلى شركات المقاولات التى تعمل حالياً فى المشروع القومى للطرق أو مشروع حفر قناة السويس الجديدة أو المليون وحدة لا يتجاوز الـ100 شركة مقاولات من أصل 17 ألف شركة مقيد بجداول الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهم ذات الشركات المرشحة لتنفيذ باقى المشروعات القومية العملاقة المطروحة والتى سيتم طرحها .

وأشار الى أن هناك أكثر من 12 ألف مقاول صغير فى السوق المصرية، بما يوضح مدى تأثير هذه الفئة من الشركات، ولو حصل كل مقاول منهم على خطاب ضمان بقيمة مليون جنيه فقط، سيتمكن نظير ذلك من خلق مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى امتلاكه مقومات النمو والنجاح وترك مكانه لمقاول صغير آخر، بما يزيد من عدد شركات المقاولات فى مصر.

وأشار إلى ضرورة وجود تنسيق بين كل من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والجهاز المصرفى لصياغة مثل هذه البرامج التمويلية.

وأوضح عبد اللاه، أنه عرض الفكرة على المسئولين بالقطاع المصرفى، ولاقت ترحيبًا كبيرًا، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم إنشاء لجنة لدراسة هذا المقترح على أن يتم أخذ موافقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عليه ثم إرسال به مذكرة إلى مجلس الوزراء .

وشدد عبد اللاه، أن هذا المقترح لو تم تفعيله سيتم حل أكثر من 80% من مشكلة قطاع المقاولات، فلا يوجد مقاول تكمن مشكلته فى كيفية تنفيذ المشروع ولكن أغلب المشكلات تكمن فى عقبة التمويل، وألمح إلى أنه يمكن اعتبار البنك شريك فى هامش الربح الناتج عن المشروع الذى ينفذه المقاول، وهو ما سيضمن حصول المقاول على مكسب لا يقل عن 5% من قيمة المشروع.