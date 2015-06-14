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وزير النقل: تعهدت للرئيس بتحديث القطارات خلال عام وليس تطوير السكة الحديد

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وزير النقل: تعهدت للرئيس بتحديث القطارات خلال عام وليس تطوير السكة الحديد وزير النقل: تعهدت للرئيس بتحديث القطارات خلال عام وليس تطوير السكة الحديد
قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يطالبه أو يكلفه بتطوير مرفق السكة الحديد خلال عام، لكنه تعهد له فقط بتحديث قطارات الهيئة خلال عام، متابعا: "مرفق السكة الحديد متهالك وما تعرض له حصيلة إهمال سنوات طويلة، لذلك لا يمكن تطويره وتحديثه بالكامل خلال عام واحد فقط".

وأضاف وزير النقل فى مؤتمر صحفى مساء أمس: "الرئيس سألنى خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات الأسبوع الماضى عن الموعد الذى يمكن فيه الانتهاء من تحديث قطارات السكة الحديد فأجبته بأنه عام واحد.. وهذا كل ما حدث".

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