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"ليبرمان" يُطالب باعتقال شاعر إسرائيلى من أصول عربية لزيارته لبنان

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"ليبرمان" يُطالب باعتقال شاعر إسرائيلى من أصول عربية لزيارته لبنان "ليبرمان" يُطالب باعتقال شاعر إسرائيلى من أصول عربية لزيارته لبنان
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن وزير الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان طالب الشرطة الإسرائيلية، باعتقال الشاعر العربى – الإسرائيلى مروان مخّول الذى يقوم حالياً بزيارة لبيروت بتهمة زيارة دولة معادية.

وأضافت الصحيفة، أن "ليبرمان"، قال فى تصريحات صحفية له، إن "مخول" خالف القانون الإسرائيلى والذى يحظر السفر إلى دول عربية تنصفها إسرائيل بالمعادية، مشددًا على ضرورة اعتقاله فور عودته.

وأوضحت الصحيفة، أنه طبقًا للقانون الإسرائيلى فإنه من حق السلطات سحب الجنسية من أى مواطن يزور أى دولة عربية كلبنان فى حالة زيارته لها دون إذن من السلطات.

من جانبهم، أعرب أهل الشاعر "مخول" عن تنظيمهم حفلة كبيرة فور عودته من لبنان، إلا أن ليبرمان قال لهم "ستنظمون حفلة له فى السجن"، الأمر الذى أثار حفيظة الأقلية العربية فى إسرائيل.

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