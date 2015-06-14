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المرصد السورى: تقدم وحدات حماية الشعب الكردى فى تل أبيض وتراجع "داعش"

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المرصد السورى: تقدم وحدات حماية الشعب الكردى فى تل أبيض وتراجع "داعش" المرصد السورى: تقدم وحدات حماية الشعب الكردى فى تل أبيض وتراجع "داعش"
علم المرصد السورى لحقوق الإنسان من مصادر وصفها بالموثوقة أن وحدات حماية الشعب الكردى مدعمة بفصائل مقاتلة وطائرات التحالف تمكنت من التقدم مجددا خلال الساعات الماضية فى الريف الجنوبى الشرقى لمدينة تل أبيض على الطريق الواصل إلى بلدة سلوك والسيطرة على المزيد من القرى.

وذكر المرصد أن وحدات حماية الشعب الكردى باتت تبعد نحو خمسة كيلومترات من مدينة تل أبيض الحدودية، بينما تمكنت الوحدات الكردية والفصائل المقاتلة من التقدم والسيطرة على نحو 20 قرية فى الريف الجنوبى الغربى لمدينة تل أبيض، بعد انسحاب تنظيم "داعش" منها.

وعلم المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 150 عنصرا من تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزالون متواجدين فى مدينة تل أبيض، ويهددون بالانسحاب من المدينة، فى حال لم تصلهم تعزيزات عسكرية، والتى من الصعب وصولها إلى المدينة، نتيجة لتحليق طائرات التحالف الدولى فى سماء المنطقة، واستهدافها لتحركات التنظيم.
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