إضراب موظفى مصرف ليبيا المركزى لحين الإفراج عن زملائهم المختطفين

أعلن موظفو مصرف ليبيا المركزى بطرابلس فى بيان تعليق أعمالهم "إلى حين معالجة الوضع الأمنى وإطلاق سراح المختطفين من زملائهم سالمين".

وكانت تقارير صحفية قد أفادت الأسبوع الماضى بخطف مدير مكتب الإعلام بالمصرف عصام العول، ولم تفصح الجهة المختطفة عن مكان تواجده أو أى مطالب لإطلاق سراحه، بحسب ما أورده موقع "بوابة الوسط" الليبى مساء السبت.

وفى وقفة احتجاجية جماعية لموظفى مصرف ليبيا المركزى ندد موظفو المصرف باختطاف بعض زملائهم أثناء تأديتهم لعملهم بأحد فروع المصارف التجارية وأهاب الموظفون بالجهات المعنية فى السلطتين التشريعية والتنفيذية بسرعة معالجة الأزمة، بحسب التقرير.